(للبيع)
|فرصةتملك وحدتك داخل عين هيلز برؤيه كامله للبحر ومساحات خضرا يتواجد فيها كافة الخدمات ,جميع الوحدات مبنيه علي الطراز الاوربي تطل علي مساحات خضرا وكريستال لاجون صالحه للعوم لتحقيق الحد الأقصي من الرفاهيه والخصوصيه العاليه تتميز ايضا عين هيلز بناء اكتر من 7 مطاعم وكافيهات منطقة تجاريه مساحة وحدتك 345م(4غرف+ريسبشن+مطبخ+3حمام)هتستلم وحدتك ببالمطبخ والتكييفات هديه عشان ملاكنا مميزيين تشطيب سوبر لوكس كل ده بمقدم 2192,000 عشان تعرف باقي ميزاتنا هنستناك تكلمنا او تبعتلنا واتس اب علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك المطبخ والتكييفات في عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111456
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