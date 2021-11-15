امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك

فرصةتملك وحدتك داخل عين هيلز برؤيه كامله للبحر ومساحات خضرا يتواجد فيها كافة الخدمات ,جميع الوحدات مبنيه علي الطراز الاوربي تطل علي مساحات خضرا وكريستال لاجون صالحه للعوم لتحقيق الحد الأقصي من الرفاهيه والخصوصيه العاليه تتميز ايضا عين هيلز بناء اكتر من 7 مطاعم وكافيهات منطقة تجاريه مساحة وحدتك 345م(4غرف+ريسبشن+مطبخ+3حمام)هتستلم وحدتك ببالمطبخ والتكييفات هديه عشان ملاكنا مميزيين تشطيب سوبر لوكس كل ده بمقدم 2192,000 عشان تعرف باقي ميزاتنا هنستناك تكلمنا او تبعتلنا واتس اب علي 01279848994