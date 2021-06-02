امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

(للبيع)
|امتلك شاليهك واستمتع بخدمات فندقيه ع البحر وعيش حياة سعيده انت واسرتك 50م ااستديو(غرفه+حمام+مطبخ امريكان+تراس) متشطب سوبر لوكس وكمان موفرين ليك كل الخدمات اللي هتحتاجها جنبك ليك انت وعيلتك حمامات سباحه اكوابارك هايبر ماركت مطاعم وكافيهات golf car تنقلك اي مكان داخل القريه امن وحراسه 24ساعه وخدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب لمعرفة باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|المونت جلاله- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095940
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