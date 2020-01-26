امتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يفرحوا

(للبيع)
|امتلك شاليهك ارضي بحديقة بقرية لاسيرينا باي راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم ويستمتعوا بالخصوصية وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك قبل اي حد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050546
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