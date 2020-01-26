امتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يفرحوا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يفرحوا - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك ارضي بحديقة بقرية لاسيرينا باي راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم ويستمتعوا بالخصوصية وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك قبل اي حد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2020
رقم الإعلان: 2050546
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25/1/2020
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(للتقسيط)

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25/1/2020
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(للبيع)

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25/1/2020
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(للبيع)

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183,000 جنيه

24/1/2020
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صورة الاعلان: اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: غير الروتين وصيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير الروتين وصيف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر جمب كل الخدمات و رتب حياتك علي مزاجك واعمل فيه كل اللي انت عاوزه و روح في اي و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من برد الشتا واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شوف البحر فى الشتا وتعالى استلم شاليهك فورا فى راس سدر واستمتع باجمل منظر طبيعى فى الشتا شاليهك متشط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اهرب من حر الصيف وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك دلوقتي في لاسيرينا باي واهرب من حر الصيف وممكن تستثمر شاليهك في اي وقت طول ايام السنة وجمب كل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي عشان مش هتلاقي احسن من بحر راس سدر بشاطئ رملي في كل الخدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي واستثمر طول السنة براحتك وكمان ممكن تروح في اي وقت في السن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بسعر مميز هتستلم شاليهك بحديقة رائعة 80م عشان تطمن ع ولادك ويلعبوا قدام عينيك شاليهك 120م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/1/2020
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