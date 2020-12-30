امتلك شاليه بحديقة في راس سدر

بحر وشمس وهواء منعش طول السنه وحفلات بدوية وهتلاقي كل الي نفسك فيه بامتلاكك شاليه من روزا بمقدم 56 الف فقط وقسط االباقي علي 72 شهربمساحة 56م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + جاردن) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا. لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774