امتلك شاليه بحديقة خاصة ع حمامات سباحة فى العين السخنة

(للبيع)
|هتطمن ع ولادك فى بلو بلو السخنة بامتلاك شاليه بفيو ع حمامات السباحة و بحديقة مميزة 135 م ( 3 عرف نوم +2 حمام + ريسبشن +مطبخ امريكى + تراس ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من كل خدماتك الترفيهية اللى ملهاش مثيل بمقدم 237 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع انت واولادك فى اجمل قرى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080197
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