امتلك شاليه بحديقة خاصة ع حمامات سباحة فى العين السخنة

هتطمن ع ولادك فى بلو بلو السخنة بامتلاك شاليه بفيو ع حمامات السباحة و بحديقة مميزة 135 م ( 3 عرف نوم +2 حمام + ريسبشن +مطبخ امريكى + تراس ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من كل خدماتك الترفيهية اللى ملهاش مثيل بمقدم 237 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع انت واولادك فى اجمل قرى السخنة