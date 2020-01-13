امتلك شاليه بجنينة في لاسيرينا السخنة وعيش في رفاهية و وسط اللاند سكيب وهتشوف كل يوم نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 65م تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك في السخنة