امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)
|خلي مصيفك طول السنة في شاليهك الخاص علي اجمل بحر في راس سدر شاليهك بمساحة68 م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) بمقدم 68 الف فقط وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وحمام سباحة وجيم وسبا الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر وقسط الباقي علي72 شهر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080348
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