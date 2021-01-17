امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

خلي مصيفك طول السنة في شاليهك الخاص علي اجمل بحر في راس سدر شاليهك بمساحة68 م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) بمقدم 68 الف فقط وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وحمام سباحة وجيم وسبا الحق دلوقتى و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر وقسط الباقي علي72 شهر و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774