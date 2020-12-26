امتلك شاليه بجاردن واستمتع بالمياه الفيروزية براس سدر

لو نفسك تقضي اجازتك علي البحر يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك بجاردن واسع من روزا بمساحة 120م مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن) والمقدم 120 الف فقط وتسهيلات في السداد. -روزا بتوفرلك جميع خدامتك بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ للتواصل فون او واتس 010113937774