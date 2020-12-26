امتلك شاليه بجاردن واستمتع بالمياه الفيروزية براس سدر

(للتقسيط)
|لو نفسك تقضي اجازتك علي البحر يبقي الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك بجاردن واسع من روزا بمساحة 120م مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن) والمقدم 120 الف فقط وتسهيلات في السداد. -روزا بتوفرلك جميع خدامتك بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077551
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