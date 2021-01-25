امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ ذهبي يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 130 الف فقط وقسط االباقي علي 84 شهر و مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + جاردن) واستمتع بخدامات القرية: - مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081408
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