امتلك شاليه بجاردن خاص براس سدر واستمتع باطلاله مميزة علي البحر

امتلك شاليه بجاردن خاص من روزا قدام اكوا بارك بمساحة 130م مكون من (3غرفة+2حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم 130 الف فقط وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774