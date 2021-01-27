امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف

(للتقسيط)
|بمقدم 57 الف وقسط علي 6 سنين بدون فوايد امتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة57 و مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا. اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081682
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