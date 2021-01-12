امتلك شاليه بالقرش هدية من بالم بيتش وعيش حياه النجوم

شاليه للبيع بمساحة65 علي 6 سنوات بارقي قري العين السخنة باطلاله متميزة علي البحر+ الفرش هدية مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن)وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولادوتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم89 الف بس يلا كلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774