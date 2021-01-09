امتلك شاليه بالفرش هديه من بالم بايتش واستمتع بقعدة البحر

شاليه للبيع بالتقسيط بمساحة65 علي 6 سنوات بارقي قري العين السخنةب فيو خيالي علي البحر+ الفرش هدية مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم89 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774