امتلك شاليه بالفرش من بالم بايتش في العين السخنة

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية في بالم بيتش شاليه بمساحة65 مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) كل ده بمقدم89الف بس وقسط الباقي على 6سنوات و خدامات القرية: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت -كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774