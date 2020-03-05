امتلك شاليه بالفرش في لاسيرينا السخنة والحق العرض

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة والفرش هدية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير يلا كلمنا حالا علي 01279848994 والحق العرض قبل اي حد