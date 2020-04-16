امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر

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صورة الاعلان: امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استثمر واضمن مستقبل اولادك وامتلك شاليه بالرووف في راس سدر واستثمر طول السنة في جو معتدل صيف او شتا وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيدز اريا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 87,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058049
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر من غير تفكير كتير وفرح اولادك وصيف معاهم علي احلي شاطئ رملي وشاليهك 85م (2غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: كل يوم هتروح البحر وهتستلم شاليه فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل يوم هتروح البحر وهتستلم شاليه فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

روح البحر كل يوم وامتلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 70 م (غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: بتدور ع استلام فورى تعالى راس سدر باقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

بتدور ع استلام فورى تعالى راس سدر باقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اخيرا لقيت شاليه استلام فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد 105 م (.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: عيش الاجازة بشكل جديد وامتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

عيش الاجازة بشكل جديد وامتلك شاليه فى راس سدر استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

الاجازة هتعيشها بشكل جديد وهتمتلك شاليهك فورا فى راس سدر 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: فرصة لاصحاب الذوق والتميز شاليهك استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصة لاصحاب الذوق والتميز شاليهك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لاصحاب التميز والذوق الرفيع تعالى راس سدر وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليه علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف في اي وقت وقضي الويك اند طول ايام السنة وشال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

14/4/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: انسى الروتين فى راس سدر واستلم شاليهك فورا - في جنوب سيناء مصر

انسى الروتين فى راس سدر واستلم شاليهك فورا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

انسى الروتين واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات اللى بتحبها مطاعم وكافيهات واكوا بارك شالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: حقق حلم اولادك وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

حقق حلم اولادك وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي اجمل فيو وحقق حلم اولادك وفرحهم بالمصيف وبالخدمات الترفيهية من حمامات سبا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: عايز مصيف واستثمار ف نفس الوقت تعالي ع راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف واستثمار ف نفس الوقت تعالي ع راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك ولاولادك و ف نفس الوقت يكون استثمار طلبك عندنا دلوقتي امتلك شاليه في راس سدر وصيف واست.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من البحرفى راس سدر بمساحة 70م (غرفة +حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: بتحلم بالخصوصية والامان وافضل الخدمات تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتحلم بالخصوصية والامان وافضل الخدمات تعالى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدر بمساحة 120م (3 غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس بحديقة خاص.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: ريح م الشغل و روح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ريح م الشغل و روح علي راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تريح من الشغل وتقضي ويك اند مختلف يبقي لازم تمتلك شاليه في راس سدر علي احلي بحر واستمتع بشاطئ ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك براحتك وامتلك شاليه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 105 م (2 غرفة نوم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بعيد عن الزحمة فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بعيد عن الزحمة امتلك شاليهك فى راس سدر قريب من اجمل بحر وسط خدمات كتيرة مبتخلصش اكوا بارك ومطاعم وكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

7/4/2020
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