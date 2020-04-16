امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر

(للتقسيط)
|استثمر واضمن مستقبل اولادك وامتلك شاليه بالرووف في راس سدر واستثمر طول السنة في جو معتدل صيف او شتا وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس واستمتع بخدمات القرية من حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيدز اريا وتراك للدراجات وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|87,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058049
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