امتلك شاليه باكبر مساحه واقل فتره سداد

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك شاليه باكبر مساحه واقل فتره سداد - في جنوب سيناء مصر

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عشانك انت وبس وفرنالك شاليه بمساحه ى160م (3غرفه +2حمام+ريسبشن ) وخدمات حمامات سباحه للاطفال والكبار مسجد منطقه ملاعب كلمنا دلوقتي فون او واتساب علي 01013929993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 01013929993

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101582
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع في روزا راس سدر باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في روزا راس سدر باقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه باحسن فيو وباقل سعر في راس سدر هتمتلك شاليه بمساحه62م (غرفه+ريسبشن+حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك معانا في روزاراس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك معانا في روزاراس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مع قريه روزا ريزورت هتستمتع معانا باحلي فيو وافضل الخدمات وباقل سعر هتمتلك شاليه بمساحه 84م (2غرفه +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: شاليه يتميز بالراحل والهدوء في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه يتميز بالراحل والهدوء في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جاردن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليهى صيفي شتوي عشان تستغل اي اجازه وفرنالك شاليه بمساحه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه وسط الراحه والهدوء وميهمكش الفرش - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وسط الراحه والهدوء وميهمكش الفرش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

باقل مقدم هتمتلك في قريه ريفيرا بيتش راس سدرفي ارقي مكان في راس سدر قريبه جدا من القاهره وده هيسهل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في روزا راس سدر باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في روزا راس سدر باقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع معانا بحياه الرفاهيه والاحه في قريه روزا راس سدر وامتلك شاليه استوديو بمساحه 56م (غرفه +ريسبش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في ارقي شواطي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في ارقي شواطي راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك تهمنا وفرنالك شاليه ب57 الف وقسط الباقي علي اطول فتره سداد وامتلك شاليه استوديو بمساحه 57.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جارد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

3/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك تهمنا وفرنالك شاليه ب57 الف وقسط الباقي علي اطول فتره سداد وامتلك شاليه استوديو بمساحه 57.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه باحسن فيو وباقل سعر في راس سدر هتمتلك شاليه بمساحه62م (غرفه+ريسبشن+حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مع قريه روزا ريزورت هتستمتع معانا باحلي فيو وافضل الخدمات وباقل سعر هتمتلك شاليه بمساحه 84م (2غرفه +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان اهم حاجه عندنا راحتك وامانك وفرنالك شاليه باقل مقدم واطول فتره سداد في قريه روزات ريزورت راس سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جاردن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليهى صيفي شتوي عشان تستغل اي اجازه وفرنالك شاليه بمساحه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه بمساحه ى160م (3غرفه +2حمام+ريسبشن ) وخدمات حمامات سباحه للاطفال والكبار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

2/8/2021
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