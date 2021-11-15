امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك

(للبيع)
|لراغبي الخصوصيه والاستمتاع عين هيلز وفرتلك ده امتلك وحدتك من غير تفكير ,القريه مصممه بأحسن التصميمات للوحدات جميع وحدتها تري البحر مساحة وحدتك 66م استوديو(غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) بمقدم 450,000 بدون فوائد ومن اهم مميزات عين هيلز كريستال لاجون صالحه للعوم ATM نوادي صحيه كافيهات ومطاعم تري البحر علي اعلي مستوي كل ده واكتر لتفاصيل كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنتواصل معاك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شاهنده
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|عين هيلز- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111458
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