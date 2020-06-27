امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش باجمل حديقة خاصة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وافضل الخدمات باقساط تصل الى 108 شهر بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aya
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 488,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061813
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بتدور ع شاليه قريب من اكوا بارك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

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23/6/2020
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23/6/2020
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21/6/2020
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252,000 جنيه

18/6/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

132,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما - في السويس مصر

لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وصيف مع صحابك كل يوم عشان لمة الصحاب علي بحر السخنة مختلفة وشاليهك 90.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك في لاسيرينا السخنة مع عيلتك او اصحابك واستمتع بكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم - في السويس مصر

خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خليك مميز وصيف كل يوم وامتلك في لاسيرينا السخنة علي المعالم الحضارية والفرعونية الاهرامات وابو الهول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف كل يوم وانت مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح - في السويس مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه دور تانى بروف للبيع بسعر مميز 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: علم اولادك تاريخ الفراعنة وروح صيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علم اولادك تاريخ الفراعنة وروح صيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة اولادك هيصيفوا ويتعلموا تاريخ المصريين القدماء ومش هتلاقي احسن من كدة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

14/6/2020
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