امتلك شاليه باجمل حديقة فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش باجمل حديقة خاصة 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من حمامات السباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وافضل الخدمات باقساط تصل الى 108 شهر بدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aya
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|488,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061813
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