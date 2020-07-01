امتلك شاليه باجمل اطلالة ع حمامات السباحة فى السخنة

(للبيع)
|باجمل اطلالة ع حمامات السباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من نادى صحى وجيم واكوا بارك وكافيهات بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك باجمل منظر فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061988
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