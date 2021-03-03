امتلك شاليه استلام فورى وشوف البحر كل يوم ف ماليبو

(للبيع)
|نفسك فى قعدة حلوة ع البحر وسط الجمال لاسترخاء اعصابك و راحة بالك دلوقتى هتقدر تحقق كل اللى نفسك فيه عندنا فى ماليبو بامتلاك شاليه وسط افضل خدمات متكاملة : حمامات سباحة و جيم و نادى صحى و خدمات تانية كتير كلها جمب شاليهك 92 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكانى +حمام )تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى يعنى مش هتستنى ع راحة بالك كتير يلا دلوقتى الحق الفرصة وكلمنا ع 01201135481 و هدى اعصابك ع البحر كل يوم فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|488,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085936
488,000 جنيه
368,000 جنيه
900,000 جنيه
158,000 جنيه
95,000 جنيه
95,000 جنيه
1,200,000 جنيه
214,000 جنيه
177,000 جنيه
150,000 جنيه
182,000 جنيه
164,000 جنيه
161,000 جنيه
173,000 جنيه
177,000 جنيه