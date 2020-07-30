امتلك شاليه احلامك استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)
|امتلك الشاليه اللى بتحلم بيه فى جولدن بيتش وسط افضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واكوا بارك وخدمات تانية كتير 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس واستلام فورى بالتقسيط ع 60 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك الشاليه اللى بتحلم بيه فى جولدن بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|191,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064098
62,000 جنيه
74,000 جنيه
76,000 جنيه
65,000 جنيه
208,000 جنيه
79,000 جنيه
203,000 جنيه
73,000 جنيه
167,000 جنيه
212,000 جنيه
76,000 جنيه
198,000 جنيه
76,000 جنيه
132,000 جنيه
74,000 جنيه