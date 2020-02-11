امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة

هتعيش يومك كله وانت شايف البحر لان كل مكان فى شاليهك بيشوف البحر شاطئ قريتنا شاطئ رملى على اجمل بحر فى السخنة و هتستمتع باحلى المطاعم والكافيهات على البحر هتعيش الرفاهية و حواليك الانفنتى بول والكيدز اريا والاكوا بارك ووقت السهر بليل هتلاقى الكلوب هاوس والمطاعم والكافيهات وكل البرندات للشوبينج وهترجع فى اخر اليوم لشاليهك اللى هتستلمه كامل التشطيب " سوبر لوكس بالمطابخ والتكييفات " فى قريتنا هتمتلك شاليهك برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ومتكون من 3 غرف + حمام + مطبخ قريتنا على بعد دقايق من