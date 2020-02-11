امتلك شاليهك 144 متر بمقدم 90 الف فى العين السخنة

(للبيع)
|هتعيش يومك كله وانت شايف البحر لان كل مكان فى شاليهك بيشوف البحر شاطئ قريتنا شاطئ رملى على اجمل بحر فى السخنة و هتستمتع باحلى المطاعم والكافيهات على البحر هتعيش الرفاهية و حواليك الانفنتى بول والكيدز اريا والاكوا بارك ووقت السهر بليل هتلاقى الكلوب هاوس والمطاعم والكافيهات وكل البرندات للشوبينج وهترجع فى اخر اليوم لشاليهك اللى هتستلمه كامل التشطيب " سوبر لوكس بالمطابخ والتكييفات " فى قريتنا هتمتلك شاليهك برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ومتكون من 3 غرف + حمام + مطبخ قريتنا على بعد دقايق من
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|قرية باى مونت- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053148
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