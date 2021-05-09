امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة

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صورة الاعلان: امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة - في السويس مصر

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عيش الرفاهية مع ولادك ع اجمل بحر صافى فى قلب العين السخنة مع ارقى الخدمات المتكاملة club house و منطقة مطاعم وكافيهات و اضخم كريستال لاجون ع مساحة 270 الف و ملاعب رياضية كلها قريبة من شاليهك ارضى بجاردن( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان +حمام + تكيفيات هدية) تشطيب سوبر لوكس مع مطبخ وتكيفيات هدية باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا مستنى ايه قضى احلى الاوقات مع ولادك وانت معانا فى شاليهك فى ازهى العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: ازهى- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 311,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093693
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26/4/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك النهارده واستمتع بالبحر انت وعيلتك في العين السخنه - في السويس مصر

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20/4/2021
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