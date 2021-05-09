امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة

عيش الرفاهية مع ولادك ع اجمل بحر صافى فى قلب العين السخنة مع ارقى الخدمات المتكاملة club house و منطقة مطاعم وكافيهات و اضخم كريستال لاجون ع مساحة 270 الف و ملاعب رياضية كلها قريبة من شاليهك ارضى بجاردن( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان +حمام + تكيفيات هدية) تشطيب سوبر لوكس مع مطبخ وتكيفيات هدية باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا مستنى ايه قضى احلى الاوقات مع ولادك وانت معانا فى شاليهك فى ازهى العين السخنة