امتلك شاليهك وصيف مع افضل وارقى الخدمات فى بالم بيتش

بتدور ع الافضل ليك ولاولادك تعالى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه 90 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وصيف انت واولادك و استمتع باجمل شاطئ وبحر صافى كل ده فى بالم بيتش السخنة ب145 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين من غير فوائد مستنى ايه خلى صيفك احلى انت واولادك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة