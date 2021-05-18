امتلك شاليهك وصيف مع افضل وارقى الخدمات فى بالم بيتش

(للبيع)
|بتدور ع الافضل ليك ولاولادك تعالى بالم بيتش السخنة وامتلك شاليه 90 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان + حمام ) تشطيب سوبر لوكس و قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وصيف انت واولادك و استمتع باجمل شاطئ وبحر صافى كل ده فى بالم بيتش السخنة ب145 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين من غير فوائد مستنى ايه خلى صيفك احلى انت واولادك وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|145,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094197
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