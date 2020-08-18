امتلك شاليهك وسط الجمال فى السخنة

(للبيع)
|استمتع باجمل بحر وامتلك شاليه 115 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات ومطاعم واكوا بارك بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وسط الجمال فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|319,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065319
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