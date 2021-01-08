امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش

بحر بلون السماء وشمس وهواء يعني بالم بيتش شاليهك بتراس+الفرش هدية+تشطيب سوبر لوكس =شاليه الاحلام علي ارض الواقع مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم89 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774