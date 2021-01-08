امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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بحر بلون السماء وشمس وهواء يعني بالم بيتش شاليهك بتراس+الفرش هدية+تشطيب سوبر لوكس =شاليه الاحلام علي ارض الواقع مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) وكل خداماتك قدام عينك يعني هتقدر تطمئن ع الاولاد وتروق بالك في نفس الوقت كل ده بمقدم89 الف بس وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 89,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2021
رقم الإعلان: 2079086
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باقساط تصل الي 72 شهر امتلك شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قسط براحتك وبدون فوايد وامتلك شاليهك بروف في بالم بيتش مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) .
العنوان:

السويس - مصر
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143,000 جنيه

8/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر - في السويس مصر

شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر

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العنوان:

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8/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبرلوكس+الفرش هديه بفيو مميز ع البحر مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبال.
العنوان:

السويس - مصر
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89,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
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6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش علي بعد14 كم من بوابات العين السخنة علي خليج السويس. مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

5/1/2021
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صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في السويس مصر

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ارضى بحديقة بالفرش من بالم بيتش في العين السخنة بعد 14 كم م - في السويس مصر

امتلك شاليهك ارضى بحديقة بالفرش من بالم بيتش في العين السخنة بعد 14 كم م

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 65م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة ) استمتع باجمل ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

21/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه - في السويس مصر

امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بجمال وهدوء البحر وهدي اعصابك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرانه وعلي 70.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بصوت امواج البحر وهدي اعصابك وجدد طاقتك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

15/12/2020
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