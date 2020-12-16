امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) علي النيل الازرق واستمتع بخدمات القرية : انشطة رياضية علي الشاطئ -مطاعم -كافيهات -نادي رياضي وصحي -جيم -سبا -جاكوزي -تراس علي الشاطئ بمقدم لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774