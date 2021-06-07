امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو

(للبيع)
|في موسي كوست هتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء في مساحة 180 م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام + مطبخ تصميم امريكي + رسبشن + جاردن خاص 100م ) كل ده في موسي كوست راس سدر وكمان قريبة من المطاعم والكافيهات واكوا بارك وخدمات تانية كتير بتشطيب سوبر لوكس واستلام فورى وباقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا كلمنا فون او وتس اب واعرف تفاصيل اكتر عن راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|354,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096066
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