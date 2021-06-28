امتلك شاليهك واستمتع باجمل سي فيو في راس سدر

"امتلك وحدتك في موسي كوست و هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء يعتبر موسى كوست من أرقى المنتجعات في البحر الأحمر، فهو منتجع بمواصفات عالمية ويتميز باحتوائه على مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء ومناخ معتدل ووحدات سكنية رائعة. وينفرد منتجع موسى كوست بموقع استراتيجي في مساحة 127 م تشمل ( 2 غرف + 2 حمام + مطبخ تصميم امريكي + رسبشن + جاردن خاص ) كل ده في موسي كوست راس سدر وكمان قريبة من المطاعم والكافيهات واكوا بارك وخدمات تانية كتير بتشطيب سوبر لوكس