امتلك شاليهك من روزا واستمتع بالقعدات بدوية

امتلك شاليهك بمساحة67م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم 67 الف فقط وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774