امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

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تفاصيل الإعلان
شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 140 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباحة أمام جميع الشاليهات الشاليه 60 متر استلام تشطيب سوبر لوكس بالفرررررش غرفه وريسبشن وحمام ومطبخ استلام الشاليه تشطيب سوبر لوكس بعد سنتين ونصف تسمي المرحلة بالمينى إيجبت لانها تحتوي على المعالم الخاصة بجمهورية مصر العربية مثل الاهرامات ومطعم على هيئة برج القاهرة ومجري مائي مثل نهر النيل منتجع لاسيرينا ميني ايجبت أرقى منتجعات العين السخنة خدمات القرية حمامات سباحة وبحيرات صناعية حمام سباحة خاص بالسي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

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العنوان: قرية لاسيرينا نيني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/4/2020
رقم الإعلان: 2058136
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استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

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- في السويس مصر

شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 150 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباح.
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18/4/2020
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165,000 جنيه

16/4/2020
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استمتع باحلى صيف وامتلك شاليهك فى السخنة

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155,000 جنيه

16/4/2020
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عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

(للبيع)

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هتحب الهدوء عندنا فى السخنة وهتمتلك شاليهك 120 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تش.
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السويس - مصر
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190,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

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العنوان:

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القسم: 

213,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل والجو الجميل امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل في اجمل قرية بالسخنة وحواليك المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة ومعب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

14/4/2020
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صورة الاعلان: من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير - في السويس مصر

من غير تفكير امتلك شاليهك في السخنة وكفاية تأخير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير تفكير وفرح اولادك وصيف براحتك وقضي الويك اند طول ايام السنة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

14/4/2020
صورة الاعلان: قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من الكافيهات امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة قريب من الكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

باقل مقدم امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باحلى الاوقات مع عيلتك قريب من اجمل بحر وكافيهات وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة - في السويس مصر

باقساط مريحة وبدون فوائد امتلك شاليهك فى العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بالتقسيط المريح وبدون فوائد امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر - في السويس مصر

قرارك الصح باستلام شاليه بحديقة فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

خد القرار الصح واستلم شاليهك فورا بحديقة فى راس سدر 120م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وصيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شوف البحر من شاليهك وامتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف والفيو الرائع مع اولادك وكمان شوف نماذ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اهرب من حر الصيف وتعالي قضي الويك اند في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بتضايق من حر الصيف وزبتبقي عايز تروح اي مكان تقضي فيه الويك اند يقي امتلك في لاسيرينا السخنة وكمان ه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

12/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط خدماتك اللى ما بتخلصش فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك اللى مبتخلصش هتمتلك شاليه 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

8/4/2020
صورة الاعلان: قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

قريب من اجمل بحر امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

8/4/2020
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