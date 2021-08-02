امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت

(للبيع)
|مع قريه روزا ريزورت هتستمتع معانا باحلي فيو وافضل الخدمات وباقل سعر هتمتلك شاليه بمساحه 84م (2غرفه +ريسبشن +حمام ) وافضل الخدمات اكوا بارك للاطفال والكبار مطعم بدوي علي البحر حمامات سباحه كلمنا فون او واتساب علي 01013929993عشان تعرف وتستفسر عن اخر الاخبار والعروض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101328
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