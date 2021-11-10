امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر والحق معانا الخصومات

(للبيع)
|مستني ايه الحق امتلك شاليهك بدون مقدم واحسن الخصومات في لاسيندا راس سدر شاليهك مساحته 67م(غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) تاني بروف لتستمتع بحفلة الشواء مع اسرتك تتمتع قريتنا بمميزات كتيره وقدر عالي من الخصوصيه فندق 4 نجوم للاستمتاع بالخدمه الفندقيه مسجد كبير مطاعم وكافيهات كيدز اريا منطقة ملاعب بقسط ربع سنوي 41 الف بدون فوائد عشان تعرف اكتر وتلحق الخصومات كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 وهنتواصل معاك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|41,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110809
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