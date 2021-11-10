امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر

(للبيع)
|"من غير تفكير شاليهك مستنيك في لاسيندا راس سدر من احسن القري بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 92م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+2حمام) دور اول تطل علي الكريستال لاجون امتلك معانا واستمتع بمميزات كتيره في قريتنا اهمها فندق 4 نجوم لتستمع بالخدمه الفندقيه مسجد كبير مطاعم وكافيهات كيدز اريا اكوا بارك بقسط ربع سنوي 66 الف بدون فوائد لتفاصيل اكتر عن قريتنا مستنيينك تكلمنا او تبعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنتواصل معاك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110832
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