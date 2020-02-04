امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وعليه هدية

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في السخنة وشاليهك مفروش هدية من عندنا يعني القسط عليك والفرش علينا وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051587
110,000 جنيه
174,000 جنيه
135,000 جنيه
303,000 جنيه
169,000 جنيه
151,000 جنيه
147,000 جنيه
108,000 جنيه
115,000 جنيه
101,000 جنيه
160,000 جنيه
172,000 جنيه
141,000 جنيه
120,000 جنيه
102,000 جنيه