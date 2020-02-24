امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل

(للبيع)
|ايوة هتصيف علي نهر بأمتلاكك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بالمعالم الحضارية المصرية وهتعيش احلي مصيف مع صحابك او عيلتك وكمان هتستمتع بالاكوا بارك وحمامات السباحة ومطاعم وكافيهات وامن وحراسة 24 ساعة وخدمات تانية كتير كتيير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرررررش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وعشان تعرف باقي الخدمات كلمنا دلوقتي علي 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054041
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