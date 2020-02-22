(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بأقل الاسعار وعلي اجمل فيو علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقلعة ومعالم حضارية تانية كتير وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|106,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053703
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