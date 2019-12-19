امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة 50 دقيقة من القاهرة

هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة وعيش هناك لان بيتك مبقاش بعيد 50 دقيقة تروح شغلك من شاليهك في العين السخنة واستمتع بالبحر طول السنة عيش في قريتنا في السخنة مساحات من شاليه – لفيلا للتفاصيل كلمنا