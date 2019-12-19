امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة 50 دقيقة من القاهرة

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تفاصيل الإعلان
هتمتلك شاليهك في قريتنا في السخنة وعيش هناك لان بيتك مبقاش بعيد 50 دقيقة تروح شغلك من شاليهك في العين السخنة واستمتع بالبحر طول السنة عيش في قريتنا في السخنة مساحات من شاليه – لفيلا للتفاصيل كلمنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045819
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القسم: 

2,000,000 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة في el mount galala 220 الف - في العين السخنة مصر

شاليهك في السخنة في el mount galala 220 الف

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك علي اجمل القري في السخنة متصممة علي جبل اكبر مساحات من الكريستال لاجونز وشلالات دقايق علي ا.
القسم: 

220,000 جنيه

28/11/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع في العين السخنه الترا سوبرلوكس - في العين السخنة مصر

شاليه للبيع في العين السخنه الترا سوبرلوكس

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليه في العين السخنه للبيع في قرية المونت جلاله بمقدم ‏‎362‎‏ الف‎ بمساحة ‏‎131‎‏ م +فيو بحر كامل .
القسم: 

362,000 جنيه

27/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه في العين السخنه بمقدم 10 %‏ - في العين السخنة مصر

امتلك شاليه في العين السخنه بمقدم 10 %‏

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليه العين السخنه بالمونت جلالة بفيو كامل للبحر و متكامل الخدمات بمقدم 10 % و اقساط لمدة ‏‎7‎‏ سنين.
القسم: 

288,000 جنيه

26/11/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ازها السخنه بالتكيفات والمطبخ - في العين السخنة مصر

شاليه للبيع في ازها السخنه بالتكيفات والمطبخ

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

شاليه للبيع في قريه ازها العين السخنه بمقدم 137 الف وفتره تقسيط على 10 سنوات بدون فوائد + اقساط متسا.
القسم: 

137,000 جنيه

25/11/2019
صورة الاعلان: الحق احجز وحدتك فى المرحله الجديد بالمونت جلاله - في العين السخنة مصر

الحق احجز وحدتك فى المرحله الجديد بالمونت جلاله

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

الحق دلوقتي احجز الشاليه الخاص فى العين الشخنه فى المرحله الجديد بالمونت جلاله مع امكانيه التقسيط.
القسم: 

2,000,000 جنيه

20/11/2019
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