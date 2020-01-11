امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية

(للبيع)
|هتمتلك شاليهك فيقريتنا بقمدم 160 الف بس وبالتقسيط علي 8 سنين في اجدد واحلي القري اللي في السخنة شاليهك سي فيو لان القرية متصممة علي مصاطب ارتفاع كل مصطبة 14 م يعني من اي مكان تقدر تشوف البحر غير الخدمات المميزة في القريية ( تلي فريك وجيم وسبا وسونا ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ولاجونز ) للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|160,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048539
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