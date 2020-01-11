امتلك شاليهك في قريتنا في السخنة بمقدم 160 الف فقط وعيش الرفاهية

هتمتلك شاليهك فيقريتنا بقمدم 160 الف بس وبالتقسيط علي 8 سنين في اجدد واحلي القري اللي في السخنة شاليهك سي فيو لان القرية متصممة علي مصاطب ارتفاع كل مصطبة 14 م يعني من اي مكان تقدر تشوف البحر غير الخدمات المميزة في القريية ( تلي فريك وجيم وسبا وسونا ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ولاجونز ) للتفاصيل كلمنا 01211411556