امتلك شاليهك في راس سدر و عيش جمال الطبيعة

(للبيع)
|امتلك شاليه بجاردن خاص من روزا يتميز برؤية البحر بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم 67 الف فقط وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|67,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077671
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