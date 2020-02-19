امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك

طور من استثمارك وامتلك في راس سدر بعائد اكبر ومضمون وكمان ممكن تصيف في اي وقت طول السنة وخدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر