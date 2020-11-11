امتلك شاليهك في بلوبلو وعيش افضل حياة وسط خدماتاك

فرصة امتلك شاليه بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) واستمتع بالمياه الفيروزية وكل خدماتك حواليك فندق اكوا بارك سينما مطاعم وكافيهات وحاجات كتير مستياك ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774