امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة - في السويس مصر

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بمقدم 164 الف بس وقسط الباقي علي 6سنين بدون فوايد امتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب -مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 164,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/1/2021
رقم الإعلان: 2081490
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25/1/2021
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القسم: 

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24/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليه بالفرش من بالم بايتش في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بالفرش من بالم بايتش في العين السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

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24/1/2021
صورة الاعلان: الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش - في السويس مصر

الحق قبل زيادة الاسعار واستلم شاليهك بتراس ف بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة - في السويس مصر

صيف في شاليهك بروف علي بحر في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الصيف اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة - في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

226,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة - في السويس مصر

ع بعد 70 دقيقة من القاهرة امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

متشلش هم الطريق وتعالى بلو بلو العين السخنة ع بعد 70 دقيقة من القاهرة و امتلك شاليه 100 م ( 2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف كل يوم اجمل بحر صافى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فى Blue Blue العين السخنة هتقدر تمتلك شاليه بحديقة جميلة و تشوف اجمل بحر صافى قريب من كل الخدمات مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه بروف كبير لحفلات المشواه في بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بنوفرلك شاليهك بمساحة 90م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)علي اجمل بحر باقل مقدم واطول فترة س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه بروف علي اجمل فيو بحر كامل في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الراحة اللى بتحلم بيها وسط ارقى خدمات في العين السخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس و كمان هتقسط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

20/1/2021
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