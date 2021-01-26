امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بخدمات متكاملة

بمقدم 164 الف بس وقسط الباقي علي 6سنين بدون فوايد امتلك شاليه خاص بيك على احلي فيو بحر فى السخنة واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب -مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) اتصل الآن او ابعت واتساب على نفس الرقم01013937774 وهيتواصل معاك هيساعدك تلاقي الاختيار المناسب