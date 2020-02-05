امتلك شاليهك في السخنة وقضي الويك اند بشكل مختلف

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي ويك اند بشكل مختلف مع عيلتك او صحابك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وهتستمتع بنماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وهتلاقي نهر النيل قدام شاليهك ومساحة الشاليه (((65م))) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051695
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