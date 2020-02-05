امتلك شاليهك في السخنة وقضي الويك اند بشكل مختلف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة وقضي الويك اند بشكل مختلف - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأحلي ويك اند بشكل مختلف مع عيلتك او صحابك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وهتستمتع بنماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وهتلاقي نهر النيل قدام شاليهك ومساحة الشاليه (((65م))) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 141,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051695
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4/2/2020
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30/1/2020
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