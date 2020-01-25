امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتروح في اي وقت في السنة براحتك وكمان هتستمتع بكل الخدمات اللي جمب الشاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بلاسيرينا السخنة