امتلك شاليهك في السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وعيش اجمل اللحظات مع اولادك او اصحابك وهتروح في اي وقت في السنة براحتك وكمان هتستمتع بكل الخدمات اللي جمب الشاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك بلاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|128,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050382
196,000 جنيه
149,000 جنيه
275,000 جنيه
161,000 جنيه
165,000 جنيه
102,000 جنيه
128,000 جنيه
101,000 جنيه
92,000 جنيه
122,000 جنيه
192,000 جنيه
195,000 جنيه
120,000 جنيه
170,000 جنيه
92,000 جنيه