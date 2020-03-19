امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير

(للتقسيط)
|خلاص من انهاردة متفكرش كتير وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة مفروش جاهز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان نهر النيل وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056425
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