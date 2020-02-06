امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)
|امتلك شاليهك علي الاكوا بارك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وممكن تستثمر شاليهك طووول ايام السنة صيف او شتا وهتستمتع بحمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا متستناش كتير واتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051851
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