امتلك شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وخلي اولادك يستمتعوا بأحلي لعب في حمامات السباحة والاكوا بارك بكل امان و وسط امن وحراسة 24 ساعة ومساحة شاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي صحي ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر