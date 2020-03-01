امتلك شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وخلي اولادك يستمتعوا بأحلي لعب في حمامات السباحة والاكوا بارك بكل امان و وسط امن وحراسة 24 ساعة ومساحة شاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي صحي ومنطقة ملاعب وخدمات تانية كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054691
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