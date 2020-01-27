امتلك شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك

(للتقسيط)
|شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك مباشرة وجمب نماذج مصغرة من المعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل و وسط كل الخدمات حمامات سباحة ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 65م تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050798
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